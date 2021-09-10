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Влашич опубликовал фото с тренировки «Вест Хэма»

10:40
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новичок «Вест Хэма» Никола Влашич в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки в лондонском клубе.

Футболист перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в конце лета 2021 года. Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан на пять лет.

В составе красно-синих хорват сыграл 108 матчей, в которых забил 33 гола, в том числе победный в ворота мадридского «Реала» в Лужниках (1:0).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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