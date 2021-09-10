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Форвард «Вест Хэма» Антонио признан лучшим игроком АПЛ в августе

13:20
Майкл Антонио с наградой лучшему игроку августа в АПЛ. Фото ФК «Вест Хэм»
Майкл Антонио с наградой лучшему игроку августа в АПЛ. Фото ФК «Вест Хэм»
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам августа.

В минувшем месяце 31-летний ямаец забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах.

Помимо Антонио, на награду претендовали его одноклубник Саид Бенрама, Маркос Алонсо («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Демарай Грэй («Эвертон») и Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).

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Иван Торопцев все материалы автора

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