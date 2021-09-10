Форвард «Вест Хэма» Антонио признан лучшим игроком АПЛ в августе
13:20
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам августа.
В минувшем месяце 31-летний ямаец забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах.
? In fine form ?— Premier League (@premierleague) September 10, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @WestHam's ? #PL goalscorer: @Michailantonio#PLAwards pic.twitter.com/pdzwTT7I6k
Помимо Антонио, на награду претендовали его одноклубник Саид Бенрама, Маркос Алонсо («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Демарай Грэй («Эвертон») и Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).
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