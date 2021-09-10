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Артета заявил, что Уилшир может тренироваться с «Арсеналом», пока не найдет новый клуб

10:26
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что бывший полузащитник «канониров» Джек Уилшир может тренироваться с командой, пока не найдет новый клуб.

«Я давно знаю Джека, мы с ним вместе делили раздевалку, все в клубе его любят. Наши двери всегда открыты для него», — приводит Mirror слова Артеты.

Предыдущим клубом Уилшира был «Борнмут». Футболист принадлежал команде с января по июль 2021 года. В данный момент 29-летний англичанин является свободным агентом. 1 сентября сообщалось, что он тренируется с клубом «Комо» из серии B.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/mikel-arteta-jack-wilshere-arsenal-24946337

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Иван Торопцев все материалы автора

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