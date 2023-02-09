Аспиликуэта — об Антонио Конте: «При нем я находился в лучшей форме»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о работе с бывшим наставником синих Антонио Конте, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм».

«Антонио был тем, кто был очень требователен на каждой тренировке. Я помню его первую предсезонную подготовку — на ней пришлось жертвовать собой. Но вскоре на поле можно было почувствовать, что ты стал сильнее. Находился ли я в лучшей форме, когда Конте был в клубе? Да, хотя это было еще и потому, что я играл каждую минуту и чувствовал эту уверенность в себе с самого начала вместе с ним», — приводит слова Аспиликуэты The Athletic.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии и Кубок страны.

В текущем сезоне 33-летний Аспиликуэта сыграл за синих 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.