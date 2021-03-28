Виллиан — о работе Артеты: «Арсенал» в хороших руках"
Полузащитник «Арсенала» Виллиан высказался о работе главного тренера Микеля Артеты.
«Артета всегда старается лично пообщаться с игроками. Завершая тренировку, он подзывает игрока и объясняет, чего хочет, где ему нужно быть, и где получать мяч. Он всегда старается помочь игрокам стать лучше. Он отлично делает свою работу, подает идеи игрокам, направляет их. «Арсенал» в хороших руках», — цитирует Виллиана ESPN.
«Арсенал» в 29 матчах АПЛ набрал 42 балла и расположился на 9-м месте в турнирной таблице. 3 апреля «канониры» встретятся с «Ливерпулем» в 30-м туре чемпионата Англии. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю