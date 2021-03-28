Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Виллиан — о работе Артеты: «Арсенал» в хороших руках"

08:49
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Виллиан высказался о работе главного тренера Микеля Артеты.

«Артета всегда старается лично пообщаться с игроками. Завершая тренировку, он подзывает игрока и объясняет, чего хочет, где ему нужно быть, и где получать мяч. Он всегда старается помочь игрокам стать лучше. Он отлично делает свою работу, подает идеи игрокам, направляет их. «Арсенал» в хороших руках», — цитирует Виллиана ESPN.

«Арсенал» в 29 матчах АПЛ набрал 42 балла и расположился на 9-м месте в турнирной таблице. 3 апреля «канониры» встретятся с «Ливерпулем» в 30-м туре чемпионата Англии. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...