«Арсенал» интересуется Фекиром
«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру, сообщает Goal.
По информации источника, переход 27-летнего француза в лондонскую команду может состояться в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Фекир провел 30 матчей за «Бетис», на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. 25 марта сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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