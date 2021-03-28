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«Арсенал» интересуется Фекиром

08:47
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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру, сообщает Goal.

По информации источника, переход 27-летнего француза в лондонскую команду может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Фекир провел 30 матчей за «Бетис», на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. 25 марта сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона».

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