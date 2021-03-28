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Мерсон считает, что Кейн лучше Левандовского

09:53
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Экс-форвард лондонского «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон сравнил нападающих Роберта Левандовского и Гарри Кейна.

«Кейн — самый талантливый игрок сборной Англии. Он более талантлив, чем Грилиш или Фоден. Он забивает много голов и делает передачи лучше их обоих. Роберт Левандовски получил награду лучшему игроку мира в прошлом году, но он не так хорош, как Кейн», — цитирует Мерсона Daily Star.

В воскресенье, 28 марта, сборная Англии встретится с Албанией в матче 2-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022. Начало — в 19.00 мск.

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