Форвард «Реал Сосьедада» Исак может продолжить карьеру в «Арсенале»

Нападающий «Реал Сосьедада» Александр Исак может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает football.london.

По информации источника, «канониры» хотят усилить позицию нападающего в летнее трансферное окно, а 22-летний швед готов рассмотреть вариант с переходом в случае, если его команда не попадет в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

В сезоне-2021/22 Исак забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи в 33 матчах за «Реал Сосьедад». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очком в 30 матчах.