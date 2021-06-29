«Манчестер Юнайтед» на этой неделе согласует трансфер Санчо
16:14
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». На этой неделе манкунианцы должны согласовать трансфер англичанина за сумму не менее 90 миллионов евро, информирует The Telegraph.
21-летний англичанин будет получать в «МЮ» более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов. Футболист пройдет медосмотр только после того, как Англия закончит свое выступление на Евро-2020.
В прошлом сезоне Джейдон принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.
Читайте также
«Почему бы Украине не стать Грецией-2004?» 15 лет назад Шевченко дошел до четвертьфинала ЧМ. Повторит ли тот успех на Евро?
«Франция уничтожена. А Дешам был просто потерян». Реакция французских СМИ на провал сборной на Евро-2020
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю