«Манчестер Юнайтед» на этой неделе согласует трансфер Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». На этой неделе манкунианцы должны согласовать трансфер англичанина за сумму не менее 90 миллионов евро, информирует The Telegraph.

21-летний англичанин будет получать в «МЮ» более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов. Футболист пройдет медосмотр только после того, как Англия закончит свое выступление на Евро-2020.

В прошлом сезоне Джейдон принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.