Вице-президент «Вест Хэма» считает, что сезон в премьер-лиге нужно признать недействительным

Вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэди заявила, что считает необходимым признать недействительным сезон в премьер-лиги, если не будет возможности завершить его. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Что делать, если сезон завершить не удастся? Так как затрагивается не только премьер-лига, но и футбольная лига (все профессиональные дивизионы, кроме премьер-лиги — Прим. «СЭ»), единственным справедливым решением будет признать весь сезон недействительным, — цитирует Брэди The Sun. — Кто знает, как бы все завершилось, если бы все матчи был сыграны? Это будет большой удар для «Ливерпуля», который, возможно, останется без первого за 30 лет чемпионства.

На данный момент чемпионат остановлен как минимум до 4 апреля. Ранее сообщалось, что за признание сезона недействительным выступают «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»