«Вест Хэм» одержал третью победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Бромвич»

«Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ одержал победу над «Вест Бромвичем» (2:1). На 45-й минуте Джаррод Боуэн замкнул прострел слева, головой пробив по пустым воротам. Сравняли счет гости сразу после перерыва, дальний удар удался Матеусу Перейре.

Победу «молотобойцам» на 66-й минуте принес Майкл Антонио, пробивший через себя с линии вратарской мимо вратаря.

После этой победы лондонцы поднялись на седьмое место с 32 очками, у соперника — 11 очков и предпоследнее место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:1 (1:0)

Голы: Боуэн, 45+1 (1:0). Перейра, 51 (1:1). Антонио, 66 (2:1).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Лансини (Пабло Форнальс, 63), Соучек, Райс, Антонио (Нобл, 84), Бенрама (Ярмоленко, 62), Боуэн.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, О`Ши, Ливермор (Робсон-Кану, 80), Сойерс, Галлахер, Грощицки (Ферлонг, 70), Робинсон, Перейра.

Предупреждение: Галлахер, 90.

Судья: Скотт.

19 января. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».