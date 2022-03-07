«Вест Хэм» сделал «Удинезе» предложение о покупке нападающего Деулофеу

«Вест Хэм» проявляет интерес к нападающему «Удинезе» Жерару Деулофеу.

По информации Calciomercato, английский клуб уже сделал руководству итальянской команды предложение по 27-летнему игроку. «Вест Хэм» хочет подписать футболиста к сезону-2022/23.

Деулофеу ранее играл в АПЛ в составе «Эвертона» и «Уотфорда».

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Удинезе» 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Деулофеу с клубом действует до 30 июня 2024 года.