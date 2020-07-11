«Вест Хэм» разгромил «Норвич», Антонио оформил покер. «Уотфорд» вырвал победу у «Ньюкасла»

«Норвич» дома проиграл «Вест Хэму» (0:4) в матче 35-го тура чемпионата Англии. В составе гостей покер оформил форвард Майкл Антонио.

«Вест Хэм» с 34 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» располагается на 20-й строчке с 21 баллом и потерял шансы на сохранение прописки в чемпионате Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Норвич» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:4 (0:2)

Голы: Антонио, 11 (0:1). Антонио, 45+1 (0:2). Антонио, 54 (0:3). Антонио, 74 (0:4).

«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Вранчич (Маклин, 78), Штиперманн (Рупп, 69), Пукки (Кантуэлл, 69), Буэндия (Мартин, 69), Эрнандес (Ида, 69).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Уилшир, 77), Пабло Форнальс (Масуаку, 83), Соучек, Райс, Антонио (Алле, 77), Боуэн (Ярмоленко, 83).

Предупреждение: Штиперманн, 33.

Судья: Френд.

11 июля. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

В параллельной встрече «Уотфорд» на своем поле одержал победу над «Ньюкаслом» (2:1). У хозяев дубль оформил форвард Трой Дини. За «Ньюкасл» забил нападающий Дуайт Гэйл.

«Уотфорд» с 34 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 43 балла и 13-я строчка.

«Уотфорд» — «Ньюкасл» — 2:1 (0:1)

Голы: Гэйл, 23 (0:1). Дини, 52 — с пенальти (1:1). Дини, 82 — с пенальти (2:1).

«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ, Дукуре, Хьюз, Уэлбек, Дини (Клеверли, 85), Сарр.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Роуз (Крафт, 79), Шер, Манкильо, Ласкеллес (Лазаро, 87), Ритчи (Жоэлинтон, 72), Шелви, Альмирон, Гэйл (Бенталеб, 79), Сен-Максимен.

Предупреждения: Ласкеллес, 45+2. Манкильо, 63. Фернандес, 77. Шер, 84. Хьюз, 90.

Судья: Поусон.

11 июля. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».