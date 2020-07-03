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«Вест Хэм» претендует на Баркли

3 июля 2020, 09:17

«Вест Хэм» может приобрести полузащитника «Челси» Росса Баркли, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет вновь поработать с 26-летним англичанином. Баркли дебютировал в профессиональном футболе под руководством шотландца, когда тот возглавлял «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Баркли провел за «Челси» 24 матча, на его счету 4 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 21,5 миллиона евро.

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