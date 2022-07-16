«Вест Хэм» предложил 30 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Челси»
Нападающий «Челси» Армандо Бройя может покинуть команду в это трансферное окно.
По информации Sky Sports, «Вест Хэм» предложил 30 миллионов фунтов стерлингов за 20-летнего албанца. «Молотобойцы» готовы заплатить 25 миллионов сразу.
В прошедшем сезоне Бройя на правах аренды выступал на правах аренды за «Саутгемптон», забив 6 голов в 32 матчах АПЛ.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0
|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
|0
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11
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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