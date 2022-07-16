«Вест Хэм» предложил 30 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Бройя может покинуть команду в это трансферное окно.

По информации Sky Sports, «Вест Хэм» предложил 30 миллионов фунтов стерлингов за 20-летнего албанца. «Молотобойцы» готовы заплатить 25 миллионов сразу.

В прошедшем сезоне Бройя на правах аренды выступал на правах аренды за «Саутгемптон», забив 6 голов в 32 матчах АПЛ.