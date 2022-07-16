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Сегодня, 03:27

Рэшфорд рассказал, какой клуб ненавидит

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признался, что ненавидит «Ливерпуль».

«Да, это «Ливерпуль». Мне не нравятся «Ливерпуль», «Сити». У «Ливерпуля» есть история, поэтому неприязнь к нему более горькая. Но с «Сити»... он вам не нравится, но у вас нет веских причин не любить их», — сказал Рэшфорд в интервью YouTube-каналу Uninterrupted.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
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6.08 17:00
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6.08 17:00
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