Рэшфорд рассказал, какой клуб ненавидит

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признался, что ненавидит «Ливерпуль».

«Да, это «Ливерпуль». Мне не нравятся «Ливерпуль», «Сити». У «Ливерпуля» есть история, поэтому неприязнь к нему более горькая. Но с «Сити»... он вам не нравится, но у вас нет веских причин не любить их», — сказал Рэшфорд в интервью YouTube-каналу Uninterrupted.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах.