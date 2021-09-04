«Вест Хэм» планирует расторгнуть контракт с защитником Ридом
«Вест Хэм» намерен расторгнуть контракт с защитником Уинстоном Ридом, сообщает Football Insider.
По данным источника, клуб ведет переговоры по расторжению соглашения с 33-летним новозеландцем, чья зарплата составляет 70 тысяч фунтов в неделю, поскольку руководство хочет сократить зарплатную ведомость.
Рид выступает за «Вест Хэм» с августа 2010 года. Во второй половине сезона-2020/21 футболист играл за «Брентфорд» на правах аренды, где провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт новозеландца с «молотобойцами» действует до конца июня 2023 года.
В последний раз Рид принимал участие в матче «Вест Хэма» в сезоне-2017/18.
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Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-west-ham-hold-talks-about-terminating-reid-contract/
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