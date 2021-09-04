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«Вест Хэм» планирует расторгнуть контракт с защитником Ридом

10:59
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«Вест Хэм» намерен расторгнуть контракт с защитником Уинстоном Ридом, сообщает Football Insider.

По данным источника, клуб ведет переговоры по расторжению соглашения с 33-летним новозеландцем, чья зарплата составляет 70 тысяч фунтов в неделю, поскольку руководство хочет сократить зарплатную ведомость.

Рид выступает за «Вест Хэм» с августа 2010 года. Во второй половине сезона-2020/21 футболист играл за «Брентфорд» на правах аренды, где провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт новозеландца с «молотобойцами» действует до конца июня 2023 года.

В последний раз Рид принимал участие в матче «Вест Хэма» в сезоне-2017/18.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
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Ф2 (-1)

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

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ТБ 2.0

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Ф1 (+1)

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Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-west-ham-hold-talks-about-terminating-reid-contract/

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Иван Торопцев все материалы автора

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