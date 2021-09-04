Саутгейт заявил, что Стерлинга недостаточно хвалят за его игру

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форварда «Манчестер Сити» и английской национальной команды Рахима Стерлинга недостаточно хвалят.

«У нас с Рахимом отличные отношения, он знает, как его ценят в сборной, ему с нами комфортно. В «Манчестер Сити» огромная конкуренция, как и в сборной, но Рахим всегда был футболистом, который приносил нам успех в матчах, мы верим в него. Я считаю, что его недостаточно хвалят, не так, как он того заслуживает. Он постоянно под прицелом, ему как будто постоянно надо что-то кому-то доказывать», — приводит The Guardian слова Саутгейта.

В сезоне-2021/22 Стерлинг провел 3 матча за «Манчестер Сити» и забил 1 гол. 2 сентября в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Венгрии (4:0) он стал автором одного из забитых мячей.