Рондон рассказал, как Бенитес изменил его понимание футбола
Новичок «Эвертона» Саломон Рондон рассказал о роли главного тренера команды Рафаэля Бенитеса в его карьере.
«Моя мечта сбывается. Я хотел вернуться в АПЛ, и у меня получилось — я в «Эвертоне», большом клубе с историей. Бенитес сильно изменил мое видение футбола. Он отлично управляет командой, всегда показывал футболистам, что они могут играть на пределе своих возможностей. Я всегда хочу забивать и отдавать голевые передачи, но у Бенитеса я понял, что самое главное — это помогать команде», — приводит официальный сайт «Эвертона» слова Рондона.
Рондон работал с Бенитесом в «Ньюкасле» в сезоне-2018/19.
Рондон подписал контракт с «Эвертоном» в конце августа 2021 года. Во второй половине сезона-2020/21 31-летний венесуэлец выступал за ЦСКА на правах аренды из китайского «Далянь Про», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 13 матчах за московскую команду.
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Дополнительная информация:
https://www.evertonfc.com/news/2242679/rondon-exclusive-first-everton-interview
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