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Сегодня, 19:54

«Вест Хэм» с разгромным счетом обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вест Хэм» — «Ноттингем» — 4:0.
Фото Reuters

«Вест Хэм» обыграл «Ноттингем» со счетом 4:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Голами в игре отметились Дэнни Ингс, оформивший дубль, Деклан Райс и Микаил Антонио.

«Вест Хэм» поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ (23 очка), «Ноттингем» — 13-й (25).

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
25 февр, 18:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
4:0
Ноттингем Форест

В другом матче 25-го тура «Эвертон» проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:2. За победителей забили Олли Уоткинс (пенальти) и Эмилиано Буэндия.

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 11-е место в таблице АПЛ (31 очко). «Эвертон» опустился на 18-е место (21).

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
25 февр, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Астон Вилла
ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
ФК Эвертон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
19
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 22 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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