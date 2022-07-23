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Сегодня, 16:55

Полузащитник «Саутгемптона» Смоллбон перешел в «Сток Сити» на правах аренды

Алексей Еремин
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Полузащитник «Саутгемптона» Уилл Смоллбон перешел в «Сток Сити» на правах аренды.

«Уилл — еще один креативный игрок. Он атакующий полузащитник, который может играть как на позиции десятки, так и на месте восьмерки. Он потрясающий игрок, который, как мне кажется, понравится болельщикам — он забивает и забивает голы. Хорошо, что мы заключили с ним соглашение», — цитирует официальный сайт «Сток Сити» главного тренера команды Майкла О'Нила.

В прошедшем сезоне 22-летний ирландский полузащитник провел 12 матчей за «Саутгемптон» и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.stokecityfc.com/news/2022/july/23/welcoming-will/

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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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