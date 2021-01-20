«Вест Хэм» и «Вест Бромвич» избежали наказания от АПЛ за трансфер Снодграсса

АПЛ открыла дисциплинарное дело против «Вест Хэма» и «Вест Бромвича» из-за ситуации вокруг хавбека Роберта Снодграсса, сообщает Sky Sports.

33-летний шотландец ранее в этом месяце был продан «молотобойцами» в «ВБА», однако в заявку на очный матч команд его не внесли. Тренер «дроздов» Сэм Аллардайс на пресс-конференции заявил, что это было одним из условий трансфера.

В лиге посчитали, что это прямое нарушение статьи 1.7 правил АПЛ, согласно которой «клуб не имеет права заключать контракт, по которому другой клуб будет иметь возможность влиять на его политику и результаты».

Расследование со стороны премьер-лиги завершилось закрытием дела, без сопровождающих санкций в чью-либо сторону.