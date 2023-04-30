«Вест Хэм» готов летом продать Соучека

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек может покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает Football Insider.

Контракт 28-летнего полузащитника с лондонцами истекает летом 2024 года, но переговоры о новом соглашении все еще не продвинулись. По информации источника, «молотобойцы» летом готовы к продаже Соучека.

В текущем сезоне чех провел 44 матча за команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.