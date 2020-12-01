«Вест Хэм» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Вест Хэм» в матче 10-го тура чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.

В составе лондонцев отличились Анджело Огбонна и Джаррод Боуэн. Бирмингемцы ответили точным ударом Джека Грилиша, а Олли Уоткинс не реализовал пенальти. На 92-й минуте Уоткинс забил гол, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого матча «Вест Хэм» с 17 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 15 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:1 (1:1)

Голы: Огбонна, 2 (1:0). Грилиш, 25 (1:1). Боуэн, 46 (2:1).

Нереализованный пенальти: Уоткинс, 74 (штанга)

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку (Алле, 46), Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Бенрама, 46), Боуэн (Нобл, 79).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 88), Конса, Хурихэйн (Траоре, 74), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 74), Уоткинс.

Предупреждения: Пабло Форнальс, 53. Кэш, 67.

Судья: Бэнкес (Англия).

30 ноября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум»