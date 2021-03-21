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«Вест Хэм» упустил преимущество в три гола в матче с «Арсеналом». Команда дважды забила в свои ворота

19:52
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«Вест Хэм» упустил преимущество в три мяча в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Встреча закончилась со счетом 3:3.

«Молотойбоцы» успели забить тря мяча в ворота соперника за первые 30 минут. Но затем «Вест Хэм» умудрился забить два гола в свои собственные ворота.

«Вест Хэм» за 29 матчей набрал 49 очков и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 42 очка после 29 матчей, находится на 10-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 3:3 (3:1)

Голы: Лингард, 15 (1:0). Боуэн, 17 (2:0). Соучек, 32 (3:0). Соучек, 38 — в свои ворота (3:1). Доусон, 61 — в свои ворота (3:2). Ляказетт, 82 (3:3).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Лингард, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Фредерикс, 79), Боуэн (Нобл, 74).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мари, Чемберс, Тирни, Джака (Смит-Роу, 74), Партей, Сака (Пепе, 74), Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81), Эдегор.

Предупреждения: Цоуфал, 59. Антонио, 88. Крессуэлл, 89. Ляказетт, 90+2.

Судья: Мосс (Англия).

21 марта. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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