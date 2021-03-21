«Вест Хэм» упустил преимущество в три гола в матче с «Арсеналом». Команда дважды забила в свои ворота
«Вест Хэм» упустил преимущество в три мяча в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Встреча закончилась со счетом 3:3.
«Молотойбоцы» успели забить тря мяча в ворота соперника за первые 30 минут. Но затем «Вест Хэм» умудрился забить два гола в свои собственные ворота.
«Вест Хэм» за 29 матчей набрал 49 очков и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 42 очка после 29 матчей, находится на 10-й позиции.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 3:3 (3:1)
Голы: Лингард, 15 (1:0). Боуэн, 17 (2:0). Соучек, 32 (3:0). Соучек, 38 — в свои ворота (3:1). Доусон, 61 — в свои ворота (3:2). Ляказетт, 82 (3:3).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Лингард, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Фредерикс, 79), Боуэн (Нобл, 74).
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мари, Чемберс, Тирни, Джака (Смит-Роу, 74), Партей, Сака (Пепе, 74), Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81), Эдегор.
Предупреждения: Цоуфал, 59. Антонио, 88. Крессуэлл, 89. Ляказетт, 90+2.
Судья: Мосс (Англия).
21 марта. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю