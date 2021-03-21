Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:3).

К 32-й минуте «Вест Хэм» вел 3:0, но «канониры» смогли уйти от поражения, причем соперник дважды забил в свои ворота.

«Трудно это объяснить. «Вест Хэм» может создать проблемы для любой команды. Первый их гол — то, что они хорошо умеют делать. Второй, третий мячи, момент в концовке — это неприемлемо.

Мы можем показать такой уровень игры. Можем демонстрировать и футбол высшего уровня, возможно, мы даже играли в лучший футбол в сезоне — мы могли забить 6-7 голов и выиграть, но нам нельзя иметь два лица. От этого матча у меня будут кошмары. Действительно сложно прекратить делать кое-что, что мы делали, вредя себе», — приводит слова тренера BBC.

«Вест Хэм» за 29 матчей набрал 49 очков и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», в активе которого 42 очка после 29 матчей, находится на 10-й позиции.