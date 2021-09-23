Вернер прокомментировал свой первый гол за «Челси» с мая

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал свой первый гол за команду в сезоне-2021/22 в игре третьего круга Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (1:1; 4:3 — по пенальти).

«Приятно было вновь услышать, как болельщики скандируют мое имя. Здорово снова вернуть свою фамилию на табло. Нужно продолжать побеждать, надо выйти в следующий раунд Кубка лиги. Гол раскрывает игру. В первом тайме и у нас, и у «Астон Виллы» были проблемы, обе команды вели себя пассивно. После нашего гола мы оказались под давлением и потеряли контроль, позволили сопернику сравнять счет, однако после этого мы показали хорошую реакцию. Мы хотели победить в основное время, но не удалось, правда, нам повезло в серии пенальти», — приводит Goal слова Вернера.

Гол в ворота «Астон Виллы» стал для Вернера первым за 4 месяца в составе «Челси». В предыдущий раз немец забивал за «синих» 5 мая 2021 года в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).