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Вернер прокомментировал свой первый гол за «Челси» с мая

09:35

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал свой первый гол за команду в сезоне-2021/22 в игре третьего круга Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (1:1; 4:3 — по пенальти).

«Приятно было вновь услышать, как болельщики скандируют мое имя. Здорово снова вернуть свою фамилию на табло. Нужно продолжать побеждать, надо выйти в следующий раунд Кубка лиги. Гол раскрывает игру. В первом тайме и у нас, и у «Астон Виллы» были проблемы, обе команды вели себя пассивно. После нашего гола мы оказались под давлением и потеряли контроль, позволили сопернику сравнять счет, однако после этого мы показали хорошую реакцию. Мы хотели победить в основное время, но не удалось, правда, нам повезло в серии пенальти», — приводит Goal слова Вернера.

Гол в ворота «Астон Виллы» стал для Вернера первым за 4 месяца в составе «Челси». В предыдущий раз немец забивал за «синих» 5 мая 2021 года в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/werner-explains-shootout-absence-in-chelseas-carabao-cup-win/le6rriobkh9u1oopyn1xct78u

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Иван Торопцев все материалы автора

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