Крал прокомментировал победу над «МЮ» в дебютном матче за «Вест Хэм»
09:07
Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», в своем Instagram опубликовал пост после дебютного матча за английский клуб.
В 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
«Вот это вечер! Мой дебют и прекрасная победа команды! Мы в следующем раунде!» — написал Крал.
В конце августа «Вест Хэм» арендовал 23-летнего Крала у «Спартака» с обязательным правом выкупа.
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