Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Варди в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что в 2016 году в лондонский клуб мог перейти форвард «Лестера» Джейми Варди.

«Был 2016 год. «Лестер» только выиграл чемпионат Англии. Владелец клуба не хотел терять Варди. Руководство «Арсенала» предложило ему долгосрочный контракт и много денег. Вписался бы Варди в «Арсенал»? Думаю, да. Мы много владели мячом в штрафной, а Варди умеет находить пространство. Он читает игру, предвидит ситуацию, это важное качество», — цитирует Венгера Goal.

34-летний англичанин выступает в «Лестере» с 2012 года. В этом сезоне он провел 20 матчей за «лис», забив 12 голов и сделал 5 результативных передач. «Лестер» 13 февраля обыграл «Ливерпуль» (3:1) в чемпионате Англии и поднялся на второе место в турнирной таблице.