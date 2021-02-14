Сабалета заявил, что считает переход в «Манчестер Сити» лучшим вариантом для Месси

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Пабло Сабалета заявил, что для его соотечественника Лионеля Месси лучшим вариантом будет переход в команду Хосепа Гвардьолы.

«Если Месси решит уйти из «Барселоны», то ему стоит испытать себя в АПЛ. Это заинтересует его. Буквально каждый футболист, которого я знаю, спрашивал, каково это — играть в Англии. Лео играет в Испании, мне кажется, что Англия может привлечь его внимание. К тому же, «Манчестер Сити» готов предложить ему идеальные условия. Он знаком с Гвардьолой, спортивным директором клуба Чики Бегиристайном, с Серхио Агуэро. Для него будет правильно пойти в клуб, где у него уже есть знакомые, которые помогут с адаптацией», — цитирует Goal Сабалету.

Контракт Месси с «Барселоной» действует до конца сезона-2020/21. 33-летним аргентинцем интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».