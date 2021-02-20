«Эвертон» впервые за 22 года выиграл у «Ливерпуля» на «Энфилде»
«Эвертон» обыграл «Ливерпуль» (2:0) в выездном матче 25-го тура АПЛ.
Ришарлисон с передачи Хамеса Родригеса вывел гостей вперед уже на 3-й минуте матча. В середине первого тайма травму получил капитан хозяев Джордан Хендерсон. На 83-й минуте игры Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный за фол на Калверте-Льюине.
Победа «Эвертона» стала первой на «Энфилде с 7 сентября 1999 года. Тогда «ириски» выиграли 1:0.
«Эвертон» догнал «Ливерпуль в турнирной таблице. Обе команды набрали по 40 очков и занимают 6-7 места. У команды Карло Анчелотти одна игра в запасе.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
«Ливерпуль» — «Эвертон» — 0:2 (0:1)
Голы: Ришарлисон, 3 (0:1). Сигурдссон, 83 — с пенальти (0:2).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Хендерсон (Филлипс, 29), Робертсон, Джонс (Шачири, 63), Вайналдум, Тиагу Алькантара (Ориги, 87), Салах, Роберту Фирмину, Мане.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Годфри, Холгейт, Кин, Динь, Дукуре, Т.Дэйвис, Хамес Родригес (Калверт-Льюин, 62), Андре Гомеш (Сигурдссон, 59), Ришарлисон (Ивоби, 86).
Предупреждения: Андре Гомеш, 41. Озан Кабак, 45+1. Мане, 67.
Судья: Кавана.
20 февраля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Методология
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