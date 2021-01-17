Вайналдум не продлит контракт с «Ливерпулем» из-за «Барселоны»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вайналдум не собирается продлевать истекающий в этом сезоне контракт, так как выбрал себе новый клуб, сообщает Daily Mirror.

30-летний футболист рассчитывает присоединиться к «Барселоне» летом в качестве свободного агента. Отмечается, что Вейналдум с детства мечтает об игре за каталонский клуб

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 24-х матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил два мяча.