Вайналдум не продлит контракт с «Ливерпулем» из-за «Барселоны»
14:50
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вайналдум не собирается продлевать истекающий в этом сезоне контракт, так как выбрал себе новый клуб, сообщает Daily Mirror.
30-летний футболист рассчитывает присоединиться к «Барселоне» летом в качестве свободного агента. Отмечается, что Вейналдум с детства мечтает об игре за каталонский клуб
В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 24-х матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил два мяча.
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