Вайналдум летом может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вайналдум на этой неделе примет решение по поводу своего будущего, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 30-летний игрок не станет продлевать контракт с «Ливерпулем» и летом 2021 года станет свободным агентом. С января 2021 года он сможет вести переговоры с другими клубами.

Сообщалось, что в полузащитнике заинтересована «Барселона». Летом футболист сможет бесплатно перейти в каталонский клуб.

В составе «Ливерпуля» голландец выступает с 2016 года. В сезоне-2020/21 он провел 15 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.