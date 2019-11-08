Варди признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Форвард «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком октября в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт премьер-лиги.

В прошлом месяце футболист забил четыре мяча в трех играх и помог своей команде войти в тройку сильнейших турнирной таблицы. На приз также претендовали Джек Грилиш («Астон Вилла») Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Виллиан («Челси») и Юри Тилеманс («Лестер».)

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