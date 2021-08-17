Варан провел первую тренировку в составе «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан 16 августа провел первую тренировку с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний француз был представлен игроком «МЮ» 14 августа перед матчем с «Лидсом», а в понедельник клуб официально объявил о заключении контракта. Игрок смог присоединиться к тренировкам после того, как прошел срок карантина.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. Француз будет выступать за «МЮ» под номером «19».