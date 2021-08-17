Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Варан провел первую тренировку в составе «Манчестер Юнайтед»

06:39
Рафаэль Варан. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Рафаэль Варан. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Теги:

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан 16 августа провел первую тренировку с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний француз был представлен игроком «МЮ» 14 августа перед матчем с «Лидсом», а в понедельник клуб официально объявил о заключении контракта. Игрок смог присоединиться к тренировкам после того, как прошел срок карантина.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. Француз будет выступать за «МЮ» под номером «19».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Камеры засняли мэра Кривого Рога предположительно в момент смерти
Угадайте фильм с Андреем Мироновым — тест
Москвич на глазах у ребенка раскроил агитатору череп куском асфальта
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд