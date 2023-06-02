Варан — о противостоянии с Холанном: «Мне нравится сталкиваться с большими проблемами»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от игры против нападающего Эрлина Холанна в финале Кубка Англии.

«Мне нравится сталкиваться с большими проблемами, особенно когда что-то кажется невозможным. Когда задача сложная, я чувствую больше мотивации. «Сити» — это команда, которая создает больше всех моментов в игре», — приводит The Telegraph слова Варана.

Финал Кубка Англии состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.