Эллардайс принял решение уйти из «Лидса» спустя месяц

Главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс собирается покинуть свой пост после переговоров с клубом в четверг, сообщает Daily Mail.

68-летний специалист не смог спасти команду от вылета из АПЛ. Он возглавил «Лидс» в начале мая. Тогда у команды было 30 очков после 34 туров.

По итогам сезона «Лидс» занял 19-е место, набрав 31 очко, и вылетел в чемпионшип.