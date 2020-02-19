Ван Перси призвал не увольнять Сульшера

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси считает, что руководство клуба не должно увольнять главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Манкунианцы с 38 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

— После того, как Алекс Фергюсон ушел, все поняли, что будет трудно придерживаться того уровня, которого он достигал все эти годы, — цитирует голландца Omnisport. — Был Мойес, ван Гал, Моуринью и Сульшер. Фергюсону понадобилось время, чтобы приспособиться и дойти до определенного уровня. Я не думаю, что для клуба хорошо постоянно менять тренера каждые один или два года.

Если вы идете за Сульшером, идите за ним и дайте ему время. Клуб должен обрести некоторую стабильность. Никогда не знаешь, что произойдет в следующих играх. Не хватает последовательности, чтобы бороться за трофеи.