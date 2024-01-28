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Ван Дейк о решении Клоппа уйти из «Ливерпуля»: «Это непросто принять»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, как его команда восприняла решение главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб по окончании сезона-2023/24.

«Клопп значит очень многое для нас, для меня, для всей команды. Но он принял решение, которое будет правильным для него и его семьи. Это всегда непросто. Клопп рассказал нам в приватной беседе, что уходит, мы все были вместе. Трудно принять его решение, но нужно сфокусироваться на деле. У нас очень много целей в этом сезоне. Почему бы не завершить сезон на высокой ноте, чтобы мы с тренером могли вместе отпраздновать какую-нибудь победу в турнире?
Мы хотим очень многого достичь, мы настраивались на это еще во время предсезонной подготовки, с того момента ничего не изменилось. Возможно, новые обстоятельства даже придадут нам сил, еще лучше сплотят команду, благодаря чему остаток последнего для Клоппа сезона здесь станет для него лучшим временем в клубе. Мы хотим этого, и вот почему мы продолжаем заниматься делом во что бы то ни стало», — приводит BBC слова ван Дейка.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона-2023/24. 56-летний немец возглавил мерсисайдцев в октябре 2015 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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«Ньюкасл» выбил «Фулхэм» из Кубка Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
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30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
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Астон Вилла – Ньюкасл
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