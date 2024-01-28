Ван Дейк о решении Клоппа уйти из «Ливерпуля»: «Это непросто принять»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, как его команда восприняла решение главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб по окончании сезона-2023/24.

«Клопп значит очень многое для нас, для меня, для всей команды. Но он принял решение, которое будет правильным для него и его семьи. Это всегда непросто. Клопп рассказал нам в приватной беседе, что уходит, мы все были вместе. Трудно принять его решение, но нужно сфокусироваться на деле. У нас очень много целей в этом сезоне. Почему бы не завершить сезон на высокой ноте, чтобы мы с тренером могли вместе отпраздновать какую-нибудь победу в турнире?

Мы хотим очень многого достичь, мы настраивались на это еще во время предсезонной подготовки, с того момента ничего не изменилось. Возможно, новые обстоятельства даже придадут нам сил, еще лучше сплотят команду, благодаря чему остаток последнего для Клоппа сезона здесь станет для него лучшим временем в клубе. Мы хотим этого, и вот почему мы продолжаем заниматься делом во что бы то ни стало», — приводит BBC слова ван Дейка.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона-2023/24. 56-летний немец возглавил мерсисайдцев в октябре 2015 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.