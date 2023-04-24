Ван Дейк уверен, что Салаха будут считать легендой «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк похвалили своего партнера по команде форварда Мохамеда Салаха.

«Большинство игроков в «Ливерпуле» внесли свой вклад в завоевание больших трофеев. Мо определенно будет считаться легендой. Он очень важный игрок. На более позднем этапе, я думаю, то, что он сделал, будет оценено миром гораздо больше. Мы ценим все, что он делает изо дня в день. Мы видим всю тяжелую работу, которую он проделывает. Он просто должен продолжать в том же духе», — приводит слова Ван Дейка Goal.com.

Салах является рекордсменом по голам «Ливерпуля» в АПЛ и сравнялся со Стивеном Джеррардом по количеству забитых мячей за «красных» в еврокубках.

В текущем сезоне 30-летний египтянин провел 44 матча за мерсисайдцев, забил 27 голов и отдал 11 голевых передач.