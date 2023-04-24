Отец Эмерсона Рояла хотел бы видеть сына в «Реале»

Отец Эмерсона Рояла Эмерсон Зулу рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего сына.

«Существует большая вероятность того, что Эмерсон покинет «Тоттенхэм». Мы считаем, что ему пора сделать больший скачок и перейти в команду, которая борется за титулы. Думаю, он подходит такому гиганту, как «Реал», — приводит слова Эмерсона Зулу Charla Podcast.

24-летний Эмерсон Роял перешел в «Тоттенхэм» из «Барселоны» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 32 играх за «шпор», забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт бразильца с лондонским клубом действует до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.