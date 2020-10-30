Ван Дейк успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк успешно перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

29-летний голландец, заработавший разрыв передней крестообразной связки колена после столкновения с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2), был прооперирован в Лондоне. Сроки восстановления футболиста в данный момент неизвестны.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department ? — Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел 8 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 1 гол.