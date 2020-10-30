Ван Дейк успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки
15:11
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк успешно перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
29-летний голландец, заработавший разрыв передней крестообразной связки колена после столкновения с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2), был прооперирован в Лондоне. Сроки восстановления футболиста в данный момент неизвестны.
.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020
He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department ?
В сезоне-2020/21 ван Дейк провел 8 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 1 гол.
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