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Ван Дейк успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки

15:11
Виргил ван Дейк. Фото Instagram
Виргил ван Дейк. Фото Instagram
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк успешно перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

29-летний голландец, заработавший разрыв передней крестообразной связки колена после столкновения с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2), был прооперирован в Лондоне. Сроки восстановления футболиста в данный момент неизвестны.

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел 8 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 1 гол.

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