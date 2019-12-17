Ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии болельщиков

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан игроком года в Англии по ассоциации болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт «красных».

Другими претендентами на приз были Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») а также партнер голландца по «Ливерпулю» Садио Мане.

28-летний голландец занял второе место в голосовании на «Золотой мяч-2019», проиграв только Лионелю Месси из «Барселоны». Также его признавали игроком года по версии УЕФА, ассоциации профессиональных футболистов и премьер-лиги.

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