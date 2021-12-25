Ван Дейк, Фабиньо и Джонс вернулись к тренировкам
Игроки «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, Фабиньо и Кертис Джонс возобновили тренировки, сообщает официальный Twitter «красных». Ранее они сдали сомнительные тесты на коронавирус и были на самоизоляции.
?— Liverpool FC (@LFC) December 24, 2021
Our gallery from the Reds' Christmas Eve training session, as @VirgilvDijk, @_fabinhotavares and @curtisjr10 returned ?
В 16 матчах АПЛ 30-летний ван Дейк забил гол и отдал голевую передачу. На счету 28-летнего Фабиньо один гол и один ассист в 12 играх АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю