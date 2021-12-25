«Вест Хэм» готов рассмотреть предложения по Ярмоленко
«Вест Хэм» может продать нападающего Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.
По данным источника, «молотобойцы» готовы рассмотреть предложения по игроку в январе. При этом в клубе есть те, кто хочет сохранить его для Лиги Европы, где он может помочь команде.
Контракт 32-летнего украинца рассчитан до конца сезона. В Лиги Европы он провел пять матчей и забил один мяч при одной голевой передаче. Всего в его активе 16 матчей во всех турнирах.
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