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Ван дер Сар не будет торопиться возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

12:09
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Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар оценил возможность своего возвращения в «Манчестер Юнайтед».

— Как я уже говорил прежде, я хочу добиться успеха в «Аяксе», — приводит слова 48-летнего голландца BBC. —  Будучи голкипером, ты постепенно повышаешь свою уверенность, оттачиваешь свои сильные стороны и навыки. Так и здесь. Я еще не достиг своей цели. У меня по-прежнему есть незаконченное дело . В данный момент я сосредоточен на «Аяксе».

Ранее сообщалось, что английский клуб рассматривает возможность пригласить Эдвина ван дер Сара на пост спортивного директора.

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