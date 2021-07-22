Ван де Бек не намерен уходить из «Манчестер Юнайтед»
16:52
Полузащитник «Манчестер Юнатйде Донни ван де Бек не намерен покидать клуб. Он готов отклонить предложения от итальянских, испанских и немецких клубов, сообщает Manchester Evening News.
Источник, ссылаясь на близкого человека к нидерландскому игроку, сообщает, что 24-летний ван де Бек «находится в хорошей форме и готов к вызову».
В минувшем сезоне на счету ван де Бека 1 гол и 1 ассист в 19 матчах АПЛ.
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