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Шоу намерен восстановиться к матчу с «Лидсом» в первом туре АПЛ

16:22
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу сообщил The Guardian о том, что планирует восстановиться от травмы к первому туру нового сезона чемпионата Англии.

На данный момент футболист находится в отпуске и восстанавливается после перелома ребер, полученного на Евро-2020.

Если футболист не успеет набрать необходимую форму к 14 августа, на поле против «Лидса» выйдет либо Алекс Теллес, либо Брэндон Уильямс.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/jul/21/luke-shaw-manchester-united-hopeful-of-being-fit-for-new-season-after-breaking-ribs-at-euro-2020

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Виктория Кравченко все материалы автора

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