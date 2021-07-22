Шоу намерен восстановиться к матчу с «Лидсом» в первом туре АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу сообщил The Guardian о том, что планирует восстановиться от травмы к первому туру нового сезона чемпионата Англии.

На данный момент футболист находится в отпуске и восстанавливается после перелома ребер, полученного на Евро-2020.

Если футболист не успеет набрать необходимую форму к 14 августа, на поле против «Лидса» выйдет либо Алекс Теллес, либо Брэндон Уильямс.