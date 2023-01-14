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В «Манчестер Юнайтед» объяснили, зачем арендовали Вегхорста у «Бернли»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто объяснил, зачем клуб арендовал нападающего Ваута Вегхорста у «Бернли».

«Ваут известен тем, что стабильно забивал в нескольких европейских чемпионатах, его умения добавят нашей команде пространства в выборе до конца сезона. Также нас привлек серьезный подход Вегхорста к делу и его серьезная личность, которая отлично вписывается в клубный дух, который пытается навязать наш главный тренер Эрик тен Хаг. Ваут выразил большое желание присоединиться к «МЮ» и помочь нам в достижении целей в оставшейся части сезона», — приводит официальный сайт клуба слова Мерто.

«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Вегхорста в ночь с 13 на 14 января, соглашение действует до конца июня 2023 года. Первую часть сезона-2022/23 30-летний нидерландец провел в аренде в «Бешикташе», за который забил 7 голов в 15 матчах.

Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
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 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
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 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
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15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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