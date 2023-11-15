В «Манчестер Сити» отреагировали на слухи об интересе «Реала» к Холанну

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что нападающий команды Эрлин Холанн в ближайшем будущем не перейдет в «Реал».

«Холанн счастлив в «Манчестер Сити». Он добился невероятных успехов, и думаю, что он будет играть за нас еще много лет», — приводит слова Сориано RAC1.

Ранее AS сообщал, что «Реал» может активировать опцию выкупа Холанна. В контракте норвежца есть пункт о праве покупки за 200 миллионов евро.

23-летний нападающий перешел в «Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии» за 51,2 миллиона фунтов. Контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.